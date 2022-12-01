В Тюменской области усилят меры пожбезопасности в новогодние каникулы
Повышенное внимание мерам по соблюдению требований пожарной безопасности на объектах празднования Нового года и Рождества будет уделяться в Тюменской области с 31 декабря по 8 января. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Основные приоритеты были определены на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности в регионе под председательством заместителя губернатора Тюменской области Владимира Чейметова.
Главам администраций городских округов, муниципальных районов рекомендовано принять меры по бесперебойному функционированию объектов инфраструктуры ЖКХ, социально-значимых объектов и обеспечить контроль готовности аварийно-восстановительных подразделений, персонала, отвечающего за эксплуатацию объектов, а также наличие расходных материалов и резервов.
Также они должны обеспечить надлежащее содержание дорог, проездов и подъездов к пожарным гидрантам, резервуарам (их утепление и очистку от снега и льда), расположенных в населенных пунктах.
В период праздничных мероприятий на объектах муниципальной собственности должно быть организовано дежурство ответственных за пожбезопасность, а сами мероприятия могут проводиться только в зданиях и сооружениях, соответствующих требованиям.
Запуск пиротехники может производиться только на специально организованных для этого площадках. Муниципалитеты обязаны сообщить населению места расположения таковых.
Кроме того, местные власти организуют разъяснительную работу, особое внимание в которой уделяется обучению детей правилам безопасного поведения в новогодние праздники.