В Тюменской области усилят меры пожбезопасности в новогодние каникулы

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Повышенное внимание мерам по соблюдению требований пожарной безопасности на объектах празднования Нового года и Рождества будет уделяться в Тюменской области с 31 декабря по 8 января. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Основные приоритеты были определены на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности в регионе под председательством заместителя губернатора Тюменской области Владимира Чейметова.

Главам администраций городских округов, муниципальных районов рекомендовано принять меры по бесперебойному функционированию объектов инфраструктуры ЖКХ, социально-значимых объектов и обеспечить контроль готовности аварийно-восстановительных подразделений, персонала, отвечающего за эксплуатацию объектов, а также наличие расходных материалов и резервов.

Также они должны обеспечить надлежащее содержание дорог, проездов и подъездов к пожарным гидрантам, резервуарам (их утепление и очистку от снега и льда), расположенных в населенных пунктах.

В период праздничных мероприятий на объектах муниципальной собственности должно быть организовано дежурство ответственных за пожбезопасность, а сами мероприятия могут проводиться только в зданиях и сооружениях, соответствующих требованиям.

Запуск пиротехники может производиться только на специально организованных для этого площадках. Муниципалитеты обязаны сообщить населению места расположения таковых.

Кроме того, местные власти организуют разъяснительную работу, особое внимание в которой уделяется обучению детей правилам безопасного поведения в новогодние праздники.