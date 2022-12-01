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Тюменские диетологи назовут победителя конкурса "Блюдо 1 января"

Общество, 14:19 27 декабря 2022

Visit Tyumen | Фото: Visit Tyumen

Онлайн-конкурс "Блюдо 1 января" проводят эндокринологи и диетологи Тюменского медицинского университета и университетской многопрофильной клиники с 27 декабря по 8 января. Победителя ждет подарок.

Тюменцам предлагают прислать рецепт и фотографию любимого блюда в сообщество вуза во ВКонтакте.

"Обязательные условия: блюдо должно быть полезным, приготовленным из продуктов, доступных в тюменских магазинах, привлекательно выглядеть", - отмечают организаторы.

Победителя определят врачи-эндокринологи и диетологи 10 января 2023 г.

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# Тюменский медицинский университет

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