Тюменские диетологи назовут победителя конкурса "Блюдо 1 января"

| Фото: Visit Tyumen | Фото: Visit Tyumen

Онлайн-конкурс "Блюдо 1 января" проводят эндокринологи и диетологи Тюменского медицинского университета и университетской многопрофильной клиники с 27 декабря по 8 января. Победителя ждет подарок.

Тюменцам предлагают прислать рецепт и фотографию любимого блюда в сообщество вуза во ВКонтакте.

"Обязательные условия: блюдо должно быть полезным, приготовленным из продуктов, доступных в тюменских магазинах, привлекательно выглядеть", - отмечают организаторы.

Победителя определят врачи-эндокринологи и диетологи 10 января 2023 г.