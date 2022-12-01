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Фигуристы, акробаты, вокалисты и музыканты встретятся на "Зимнем вечере в Тюмени"

Общество, 20:53 28 декабря 2022

Telegram-канал Юрия Медяника | Фото: Telegram-канал Юрия Медяника

В программу "Зимний вечер в Тюмени" впервые помимо музыкантов вошли фигуристы, акробаты, вокалисты. Специального для новогоднего концерта в филармонии на сцене будет сухой лед и экран-диорама.

Об этом информационному агентству "Тюменская линия" рассказал главный дирижер и художественный руководитель Тюменского филармонического оркестра Юрий Медяник.

Новогодняя программа – это настоящее театральное действие с героями, Дедом Морозом, фигуристами театра на льду "Эфир" и акробатами цирковой студии "Икар". В концерте также примут участие вокалистка Эльвира Саниевская и группа Sunrise.

Музыканты исполнят популярные композиции: "Полярный экспресс", "Зимняя сказка", "Щелкунчик", "It's the Most Wonderful Time of the Year", "Хабанера" из комедии Ж. Бизе, "Happy New Year" группы ABBA, "Кабы не было зимы из мультика "Простоквашино" и другие.

В финале прозвучит "A Christmas carol".

Новогоднее шоу подарит зрителям массу впечатлений от работы оркестра, вокалистов, сказочных персонажей, картин с видами Тюмени, уверен Юрий Медяник. Зрителей ждет счастливый конец – романтик встретится со своей возлюбленной.

Концерт "Зимний вечер в Тюмени" пройдет в филармонии 29 и 30 декабря, начало в 19 часов. Билеты еще есть, приобрести их можно на сайте ТКТО.

Анжела Лебедева

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# концерт , Новый год , фигуристы , Юрий Медяник

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