В Тюмени расширяют транспортную доступность для жителей микрорайона Комарово

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Для автомобилистов, жителей микрорайонов Комарово и Ново-Комарово, сделают дополнительный съезд с Червишевского тракта. Дорожники пробили лесополосу на ул. Уездную. Им предстоит создать новую дорогу в 511 метров.

"Объект - это капитальный ремонт по улице Посадская. Он будет представлять собой разворотную петлю, которая соединит между собой Червишевский тракт и улицу Уездную. Протяжённость - 511 погонных метров. Это упростит жизнь автомобилистов. Мы обеспечим доступность к микрорайону Комарово, то есть с Червишевского тракта теперь будет обеспечено два заезда на улицу Уездную, один - в районе улицы Семовских, не доезжая 500-300 метров до улицы Семовских, мы можем уйти направо и тем самым выедем в район Комарово, в Ново-Комарово и улица Уездная", - пояснил главный инженер ДРСУ-1 АО "ТОДЭП" Игорь Тыщенко.

Финансирование на капремонт ул. Посадской и создание разворотной полосы с Червишевского тракта финансируется из бюджета администрации Тюмени.

К фрезерованию ул. Уездной бригада ДРУС-1 приступила 22 апреля.

"Дорожники заменят верхний слой асфальтобетонного покрытия. Здесь мы работаем с деформациями, наносим дорожную разметку, меняем. Доставляем недостающие дорожные знаки, приводим в нормативное состояние остановочные пункты. Этот объект попал в план ремонта по обращениям граждан, в первую очередь, по результатам диагностики: многочисленные просадки по проезжей части", - рассказал консультант комитета текущего содержания улично-дорожной сети департамента дорожной инфраструктуры администрации Тюмени Павел Тихомиров.

Подрядная бригада частично перекрывает движение. Все работы на объекте обещают завершить за 60 дней.

Анжела Лебедева