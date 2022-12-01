Неравнодушных тоболяков поблагодарили за помощь участникам СВО

| Фото: пресс-служба Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия" | Фото: пресс-служба Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия"

Благодарственные письма "Единой России" за помощь жителям Донбасса и участникам СВО вручили жителям Тобольска, представителям предприятий и организаций первый заместитель председателя Тюменской облдумы, секретарь регионального отделения партии Андрей Артюхов и глава Тобольска Максим Афанасьев.

"С первого дня проведения спецоперации "Единая Россия" оказывает всестороннюю помощь жителям Донбасса, а также участникам СВО. Вклад Тобольска в общее дело значим, мы благодарим каждого, кто принял в нем участие", - отметил Андрей Артюхов.

Максим Афанасьев отметил, что в Тобольске действует акция "Подари тепло солдату", в рамках которой собираются средства на приобретение спецоборудования для военнослужащих, а также вещи, необходимые участникам СВО. Уже собрано более 12 млн рублей, отправлено более шести тонн груза и два автомобиля "УАЗ", сообщает пресс-служба регионального отделения "Единой России".