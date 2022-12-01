Новый корпус центра "Этнос" открыли после ремонта в районе Казарово в Тюмени

| Фото: из Telegram-канала Руслана Кухарука | Фото: из Telegram-канала Руслана Кухарука

Новый корпус центра "Этнос" открыли после ремонта в районе Казарово в Тюмени. В учреждении детям помогают познавать основы национальных культур и традиций, изучать языки, написал в своем Telegram-канале глава города Руслан Кухарук.

Центр "Этнос" давно нуждался в расширении пространств. Несколько лет назад по предложению департамента культуры, национально-культурной автономии татар Тюмени "Себер татарлар" власти рассмотрели возможность передать учреждению небольшое здание школы. Косметический ремонт в помещении сделали летом 2022 года.

"У центра начинается новый этап творческой жизни. В честь этого события ребята и педагоги устроили небольшой концерт. 2022-й – Год культурного наследия народов РФ – стал стимулом к глубокому изучению истории нашего города, местных промыслов и традиций, фольклора, музыки и театра, а также помог вывести на современный уровень работу по популяризации народного искусства. Звездный состав педагогов успешно справляется с этой задачей, и у детей и родителей этого жилого района Тюмени есть возможности глубоко изучать культуру нашей страны и народов, ее населяющих", — написал Руслан Кухарук.