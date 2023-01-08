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Тюменцам рекомендовали точить новые коньки перед первым катанием на льду

Общество, 14:02 08 января 2023

департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

У новых коньков заточка перед первым катанием обязательна. Производители практически никогда не подготавливают ледовые аксессуары до уровня, который обеспечит ровное и правильное скольжение, рассказал корреспонденту "Тюменской линии" мастер по заточке коньков тренировочного центра Over Time Александр Дурегин.

Один раз в сезон рекомендуется точить фигурные коньки при аккуратном использовании. Этого достаточно, если человек не увлекается спортом, а катается время от времени для собственного удовольствия. Хоккеисты обновляют лезвие после 6-10 выходов на лед.

Показатели, которые требуют принести коньки к мастеру, – проскальзывание, плохое торможение, сложность с удержанием равновесия.

"Причем на уличных катках лезвие повреждается чаще, чем, когда вы катаетесь в закрытом помещении во Дворце спорта. На улице мешают такие факторы, как камешки, мусор, щепки от уборочного инвентаря или клюшек, плохо оборудованные скамейки для переодевания коньков и многое другое. То есть вы наступили, к примеру, на камешек и лезвие может быть испорчено", - пояснил Александр Дурегин.

В среднем на одну пару коньков опытный мастер тратит от 5 до 15 минут. Все зависит от степени сточенности лезвий. Точить рекомендуется так, чтобы разница в ощущениях на льду до обновления лезвия и после была минимальной.

Чтобы коньки дольше служили, Александр Дурегин советует после каждого сеанса катания насухо протирать лезвия, чтобы предотвратить появление ржавчины. Для сохранности остроты желательно надевать на них защитные чехлы, если нужно пройтись вне катка.

Виктория Макарова

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# каток , коньки

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