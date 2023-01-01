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Новый маршрут для прогулок запустила в Тюмени "Контора пароходства"

Общество, 20:52 01 января 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новый маршрут для прогулок и изучения арт-объектов и уличной площадки у мультицентра запустила в Тюмени команда "Конторы пароходства". Чтобы его запустить, нужно открыть чат-бот в Telegram "Гид “Конторы”" и в разделе "Стрит не молчит" выбрать маршрут "Холодно, холодно, теплее", сообщает Moi-portal.ru.

Новый маршрут не требует длительной прогулки — достаточно выделить на нее 20-30 минут. Всего в чат-боте "Гид “Конторы”" доступны семь маршрутов для прогулок по Тюмени. Команда мультицентра "Контора пароходства" создает их вместе с локальными авторами и современными художниками с августа 2020 года.

Среди участников Владимир Абих из Санкт-Петербурга, Артем Долгих и Александра Мельникова из Тюмени, тюменская арт-группа НИИ Собачьих дел (Константин Росляков и Лада Ладная), Елизавета Нестерова (Sobachia Kartoha) и Красил Макара из Екатеринбурга.

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# Контора пароходства

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