  • 2 января 20232.01.2023понедельник
  • В Тюмени -10..-12 С 6 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменцы чаще получают посылки из Москвы и Китая, а отправляют в Югру и Ямал

Общество, 13:48 02 января 2023

УФПС Тюменской области | Фото: УФПС Тюменской области

Жители Тюменской области чаще получают посылки из Москвы и Китая, а отправляют в Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. На северные округа приходится 70% объема, по остальным направлениям – 30%.

В среднем тюменцы отправляют посылки весом от 200 граммов до 20 кг. В обычное время – это текстиль, одежда, обувь, а в новогодние праздники добавляются игрушки и сладкие подарки, пишет Мегатюмень.

Пиковый период отправлений начинается в ноябре и заканчивается после 8 марта.

Отметим, в январе - ноябре 2021 года тюменцы получили и отправили более 1,1 млн посылок. В 2022 году к 1 декабря количество полученных и отправленных посылок составило около 1,4 млн.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# почта

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:13 02.01.2023Об опасности электромагнитного излучения рассказала профессор из Тюмени
14:19 02.01.2023Жителей Тюменской области предупреждают о снеге и сильном ветре 3 января
13:48 02.01.2023Тюменцы чаще получают посылки из Москвы и Китая, а отправляют в Югру и Ямал
13:17 02.01.2023Музеи Тобольска в 2022 году посетили 911 тысяч раз