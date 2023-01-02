Тюменцы чаще получают посылки из Москвы и Китая, а отправляют в Югру и Ямал

| Фото: УФПС Тюменской области | Фото: УФПС Тюменской области

Жители Тюменской области чаще получают посылки из Москвы и Китая, а отправляют в Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. На северные округа приходится 70% объема, по остальным направлениям – 30%.

В среднем тюменцы отправляют посылки весом от 200 граммов до 20 кг. В обычное время – это текстиль, одежда, обувь, а в новогодние праздники добавляются игрушки и сладкие подарки, пишет Мегатюмень.

Пиковый период отправлений начинается в ноябре и заканчивается после 8 марта.

Отметим, в январе - ноябре 2021 года тюменцы получили и отправили более 1,1 млн посылок. В 2022 году к 1 декабря количество полученных и отправленных посылок составило около 1,4 млн.