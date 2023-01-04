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Автомобиль с оборудованием для экстренной помощи получили медики Сладковского района

Общество, 09:59 04 января 2023

пресс-служба Областной больницы №14. | Фото: пресс-служба Областной больницы №14.

Автомобиль с оборудованием для экстренной помощи получили медики Усовской врачебной амбулатории Сладковского района. Машина укомплектована электрокардиографом, наркозно-дыхательным аппаратом, дефибриллятором, кислородным концентратором, акушерскими, реанимационными и педиатрическими укладками, сообщает пресс-служба Областной больницы №14.

"Наш автопарк значительно обновился благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения. Оснащение новым оборудование и транспортом повышают доступность и качество оказания экстренной и неотложной медицинской помощи" - отметил главный врач ОБ № 14 Дмитрий Суворов

Автомобиль оснащен всем необходимым оборудованием для оказания экстренной медицинской помощи на догоспитальном этапе. Он приобретен за счет средств бюджета Тюменской области в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.

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# здравоохранение , Сладковский район

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