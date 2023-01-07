Врач-кардиолог рассказала тюменцам, что делать при гипертоническом кризе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Что делать при гипертоническом кризе, резком подъеме артериального давления, тюменцам рассказала врач-кардиолог Тюменского кардиологического научного центра Анастасия Такканд.

По словам медика, внезапный скачок артериального давления – опасное состояние. Человеку внезапно становится плохо, а если такое происходит в первый раз, то многие не знают, что предпринять.

"Среди симптомов - головня боль, чаще в затылочной области, мельканием "мушек" перед глазами, тошнота, одышка, слабость, постоянные ноющие боли и дискомфорт в области сердца. А для сниженного артериального давления характерны слабость, сонливость, частое зевание", - рассказала кардиолог.

При появлении подобных симптомов нужно измерить давление и убедиться, что оно действительно повышено. Для человека, у которого давление в норме 110/70, криз может наступить и при 140/100, пишет Комсомольская правда - Тюмень.

"Попробуйте снизить давление до приемлемых для вас показателей лекарствами, которые вам назначил врач. Соблюдайте постельный режим около двух часов. Найдите место, чтобы прилечь, откройте окно, ослабьте обтягивающую одежду. Если в течение этого времени давление не снизилось — вызывайте скорую. Также скорую нужно вызвать, если у вас впервые в жизни поднялось давление с описанными выше симптомами, а если повышение давления сопровождается нехарактерными симптомами — не ждите двух часов, вызывайте скорую сразу", - советует Анастасия Такканд.