К концу недели в Тюменской области потеплеет до минус 9 градусов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Потепление до минус 9 градусов прогнозируют синоптики в Тюменской области с 9 по 15 января. По данным центра Фобос, неделя начнется с морозов, но уже со среды станет теплее.

9 января температура воздуха днем составит от минус 30 до минус 32 градусов, атмосферное давление немного выше нормы. Ночью метеорологи прогнозируют понижение температуры до минус 33 градусов. Ветер северо-западный 3 метра в секунду.

10 января ожидается переменная облачность, ночью обещают минус 30 градусов, а днем - до минус 20. Ветер сменит направление на западное. К вечеру возможен небольшой снег.

11 января в течение суток на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность. Дневная температура составит минус 16 градусов, ночью опустится до минус 20 градусов.

12 и 13 января синоптики прогнозируют днем до минус 12 градусов, ночью - минус 19 градусов. Ветер западный, сильный, порывы до 16 метров в секунду.

В выходные дни в регионе потеплеет до минус 9 градусов в дневное время, ночью синоптики обещают до 16 градусов ниже нуля. Ветер северо-западный 5 метров в секунду.

Виктория Макарова