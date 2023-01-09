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Четыре восьмиконечные звезды установили в Тюмени на Текутьевском бульваре

Общество, 18:37 09 января 2023

комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города | Фото: комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города

Четыре восьмиконечные звезды установили в Тюмени на Текутьевском бульваре, сообщает комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города.

Световые конструкции появились благодаря АО "Транснефть-Сибирь". Компания воплотила идею специалистов Тюменского областного общественного детского движения "ЧИР" и управы Ленинского округа. Проект реализовали благодаря муниципально-частному партнерству.

В 2021-м компания к Новому году украсила бульвар композицией "Млечный путь" - это 24 метра ярких огней.

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# АО Транснефть – Сибирь , Текутьевский бульвар

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