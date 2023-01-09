Четыре восьмиконечные звезды установили в Тюмени на Текутьевском бульваре
| Фото: комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города
Четыре восьмиконечные звезды установили в Тюмени на Текутьевском бульваре, сообщает комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города.
Световые конструкции появились благодаря АО "Транснефть-Сибирь". Компания воплотила идею специалистов Тюменского областного общественного детского движения "ЧИР" и управы Ленинского округа. Проект реализовали благодаря муниципально-частному партнерству.
В 2021-м компания к Новому году украсила бульвар композицией "Млечный путь" - это 24 метра ярких огней.