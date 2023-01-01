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Диагностировать онкозаболевания методом кольпоскопии начали в больнице Вагая

Общество, 12:36 11 января 2023

Областная больница № 9 | Фото: Областная больница № 9

Заболевания у женщин специальным бинокулярным микроскопом с подсветкой — кольпоскопом — диагностируют в областной больнице № 9 в селе Вагай. В медучреждение поступил прибор, входящий в стандарты оснащения гинекологического кабинета и женского кабинета раннего выявления заболеваний на модульных ФАПах.

"Процедура назначается по показаниям врача-гинеколога по результатам цитологического мазка либо по визуальному осмотру на кресле. Проводится для уточнения диагноза при подозрении на такие заболевания шейки матки, как цервицит, эндометриоз, полипы и кондиломы шейки матки, а также в рамках диспансерного наблюдения женщин с патологиям", — сообщает пресс-служба больницы.

Проходить обследование женской половине населения следует не реже раза в год, чтобы гинеколог мог выявить изменения вовремя.

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# диагностика , онкология

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