Для тюменских студентов проведут "Новогодний капустник"

| Фото: пресс-служба медиацентра молодежной политики Тюменской области | Фото: пресс-служба медиацентра молодежной политики Тюменской области

Встречу под гитару "Новогодний капустник" проведут для тюменских студентов в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 11) 14 января. Начало в 18 часов, сообщают организаторы всероссийского студенческого конкурса "Твой Ход".

Для гостей выступит участница музыкальной студии "Интервал", двукратный лауреат детского конкурса Грушинского фестиваля в составе ансамбля Александра Чебукова, солист ВИА "Краски лета", лауреат всероссийских и международных музыкальных конкурсов Владимир Васильев и лауреат I степени межрегионального творческого конкурса "#mART" Любовь Ноговицына.

Записаться на мероприятие можно по ссылке.