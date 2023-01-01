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Для тюменских студентов проведут "Новогодний капустник"

Общество, 13:27 13 января 2023

пресс-служба медиацентра молодежной политики Тюменской области | Фото: пресс-служба медиацентра молодежной политики Тюменской области

Встречу под гитару "Новогодний капустник" проведут для тюменских студентов в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 11) 14 января. Начало в 18 часов, сообщают организаторы всероссийского студенческого конкурса "Твой Ход".

Для гостей выступит участница музыкальной студии "Интервал", двукратный лауреат детского конкурса Грушинского фестиваля в составе ансамбля Александра Чебукова, солист ВИА "Краски лета", лауреат всероссийских и международных музыкальных конкурсов Владимир Васильев и лауреат I степени межрегионального творческого конкурса "#mART" Любовь Ноговицына.

Записаться на мероприятие можно по ссылке.

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# гитара , студенты

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