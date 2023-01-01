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Выставка "Тобольская резная кость" откроется в библиотеке Менделеева 17 января

Общество, 20:01 13 января 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменцев приглашают посетить книжно-иллюстрированную выставку "Тобольская резная кость" в тюменской областной научной библиотеке имени Менделеева, которая откроется 17 января и продлится до 2 апреля. Мероприятие посвящено 90-летию Тобольской косторезной фабрики, сообщает пресс-служба регионального департамента культуры.

Гости выставки узнают об истории косторезного ремесла, об изделиях из кости в Западной Сибири, которые относятся еще к началу XVIII столетия.

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# косторезное искусство , Тюменская областная научная библиотека

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