Выставка "Тобольская резная кость" откроется в библиотеке Менделеева 17 января

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменцев приглашают посетить книжно-иллюстрированную выставку "Тобольская резная кость" в тюменской областной научной библиотеке имени Менделеева, которая откроется 17 января и продлится до 2 апреля. Мероприятие посвящено 90-летию Тобольской косторезной фабрики, сообщает пресс-служба регионального департамента культуры.

Гости выставки узнают об истории косторезного ремесла, об изделиях из кости в Западной Сибири, которые относятся еще к началу XVIII столетия.