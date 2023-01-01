В Тюменской области для строительства домов предусмотрено 300,35 гектаров земель

| Фото: администрации Ялуторовского района | Фото: администрации Ялуторовского района

300,35 га земель составляет общая площадь земельных участков для жилищного строительства в Тюменской области. Из этого объема – на 191,37 га начато использование в рамках реализации проекта Росреестра "Земля для стройки".

"Проводимая работа имеет большое практическое значение и то, что она осуществляется на межведомственном уровне позволяет выполнять пространственный анализ территорий в различных направления и целях, главной из которых является жилищное строительство", - отметил председатель Общественного совета при управлении Росреестра по Тюменской области Кирилл Колосов.

Выбрать участок, подходящий для индивидуального жилищного строительства, жители региона могут на публичной кадастровой карте. На этом же ресурсе размещена информация о том, что можно и нельзя строить на участке, удачно ли эта локация сочетается с планами при ИЖС.

Анализ эффективности использования земельных участков для определения возможности их вовлечения в жилищное строительство был проведен Росреестром в 2020 г., уточняет Мегатюмень.