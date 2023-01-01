В Тюменской области выявлено 211 несанкционированных подключений к газовым сетям в 2022 году

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

211 несанкционированных подключений к сетям газораспределения выявлено в Тюменской области в 2022 году. Заявления о привлечении нарушителей к ответственности направлены в правоохранительные органы, сообщает ООО "Газпром межрегионгаз Север".

"Самовольное подключение влечет экономический ущерб для поставщика газа и создает угрозу безопасности. За повторные самовольные подключения несколько человек уже привлечены судом к уголовной ответственности", - говорит заместитель генерального директора по корпоративной защите ООО "Газпром межрегионгаз Север" Сергей Чащин.

Сотрудники газовой компании продолжают проводить работу по профилактике и пресечению самовольного подключения к газовым сетям.