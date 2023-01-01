Модернизированная система оповещения позволит предупредить о возможной ЧС более 90% жителей Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Возможность в автоматизированном режиме оповещать о возможных чрезвычайных ситуациях более 90 процентов населения Тюменской области появится в регионе после плановой модернизации. Об этом сообщил замдиректора департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Горин.

Проект по развитию региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения реализуется в Тюменской области с 2018 года в соответствии с указом президента РФ от 20.12.2016 года № 696 "Об утверждении Основ государственной политики РФ в области гражданской обороны на период до 2030 года". Система была принята в эксплуатацию в 2021 году, напоминает информационный центр правительства Тюменской области.