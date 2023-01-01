  • 18 января 202318.01.2023среда
  • USD68,6644
    EUR74,2646
  • В Тюмени -6..-8 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области внедрят региональный инвестиционный стандарт

Общество, 18:50 18 января 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Региональный инвестиционный стандарт внедрят в Тюменской области в 2023 году. Это позволит упростить масштабирование бизнеса и обеспечит приток внутренних инвестиций в регион, что особенно важно для перезапуска инвестиционного цикла в условиях санкционного давления.

Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов на штабе по инвестициям с участием 89 регионов.

"Ранее 45 регионов завершили внедрение регионального инвестиционного стандарта. Теперь эта работа предстоит еще 44 регионам. От подбора ответственных и сформированной инвестиционной команды зависит место субъектов в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности. Необходимо наладить тесное взаимодействие с деловыми объединениями и Минэкономразвития. Понять суть каждого инструмента стандарта и сделать их рабочим инструментом для инвесторов. Важно информировать бизнес о внедряемых изменениях, это в том числе скажется на инвестиционной привлекательности каждого субъекта", – подчеркнул Андрей Белоусов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# инвестиции , Правительство РФ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:50 18.01.2023В Тюменской области внедрят региональный инвестиционный стандарт
18:29 18.01.2023Почти 400 тыс. обращений от жителей обработали центры управления регионов в УФО
18:12 18.01.2023Детский технопарк "Кванториум" в Тюмени открыл набор в новые группы
17:54 18.01.202319 января - события дня