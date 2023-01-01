В Тюменской области внедрят региональный инвестиционный стандарт

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Региональный инвестиционный стандарт внедрят в Тюменской области в 2023 году. Это позволит упростить масштабирование бизнеса и обеспечит приток внутренних инвестиций в регион, что особенно важно для перезапуска инвестиционного цикла в условиях санкционного давления.

Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов на штабе по инвестициям с участием 89 регионов.

"Ранее 45 регионов завершили внедрение регионального инвестиционного стандарта. Теперь эта работа предстоит еще 44 регионам. От подбора ответственных и сформированной инвестиционной команды зависит место субъектов в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности. Необходимо наладить тесное взаимодействие с деловыми объединениями и Минэкономразвития. Понять суть каждого инструмента стандарта и сделать их рабочим инструментом для инвесторов. Важно информировать бизнес о внедряемых изменениях, это в том числе скажется на инвестиционной привлекательности каждого субъекта", – подчеркнул Андрей Белоусов.