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Юные тюменцы могут получить международную премию имени Владислава Крапивина

Общество, 14:02 21 января 2023

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Юным жителям Тюменской области предлагают подать заявки на международную детскую литературную премию имени Владислава Крапивина. Они принимаются до 31 марта на сайте конкурса lit-parus.ru, сообщают организаторы.

Можно заявить литературные произведения для детей и подростков на русском языке, которые ранее не издавались в бумажном виде и не публиковались на интернет-площадках. Лауреатов конкурса опубликует издательство "Детская и юношеская книга" в серии "Международная детская литературная премия В. П. Крапивина".

Вручить премию победителям планируется 14 октября, в день рождения Владислава Крапивина. Лауреаты получат дипломы и памятные медали, созданные по эскизу Владислава Крапивина.

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# Владислав Крапивин , премия

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