  • 22 января 202322.01.2023воскресенье
  • USD68,6656
    EUR74,3434
  • В Тюмени -5..-7 С 6 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Молодежный гик-фестиваль во второй раз пройдет в Тюмени

Общество, 20:42 22 января 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Гик-фестиваль, который впервые прошел в Тюмени 2022 году, получит продолжение. Как сообщили в городском департаменте потребительского рынка, второй по счету "Kitsune-con" станет еще зрелищнее.

"В этом году постараемся сделать фестиваль еще масштабней, - рассказал генеральный директор АО "Тюменская ярмарка" Михаил Брудков. - В 2022 году мероприятие включало в себя турнир по арт-фехтованию, аллею мастеров, мужскую и женскую хореографию, костюмированную демонстрацию персонажей. Фестиваль вызвал неподдельный интерес не только у жителей Тюменской области, но и соседних регионов".

Всего в 2023 году в тюменском Выставочном зале запланировано провести более 50 фестивалей, выставок и ярмарок. Помимо традиционных, впервые состоится специализированная выставка "Застройщики Тюмени". На ней свои проекты представят местные строительные компании.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Выставочный зал , фестиваль

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:42 22.01.2023Молодежный гик-фестиваль во второй раз пройдет в Тюмени
18:02 22.01.2023Тобольский аэропорт объявил конкурс детского рисунка к 100-летию гражданской авиации
17:53 22.01.202323 января - события дня
17:21 22.01.2023Тюменские волонтеры могут помочь в проведении "Игр Будущего" в Казани