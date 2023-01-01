Молодежный гик-фестиваль во второй раз пройдет в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Гик-фестиваль, который впервые прошел в Тюмени 2022 году, получит продолжение. Как сообщили в городском департаменте потребительского рынка, второй по счету "Kitsune-con" станет еще зрелищнее.

"В этом году постараемся сделать фестиваль еще масштабней, - рассказал генеральный директор АО "Тюменская ярмарка" Михаил Брудков. - В 2022 году мероприятие включало в себя турнир по арт-фехтованию, аллею мастеров, мужскую и женскую хореографию, костюмированную демонстрацию персонажей. Фестиваль вызвал неподдельный интерес не только у жителей Тюменской области, но и соседних регионов".

Всего в 2023 году в тюменском Выставочном зале запланировано провести более 50 фестивалей, выставок и ярмарок. Помимо традиционных, впервые состоится специализированная выставка "Застройщики Тюмени". На ней свои проекты представят местные строительные компании.