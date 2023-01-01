  • 24 января 202324.01.2023вторник
  • USD68,6288
    EUR74,7307
  • В Тюмени -16..-18 С 3 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Крупные предприятия региона примут участие в ярмарке вакансий в Тюмени

Общество, 09:26 24 января 2023

пресс-служба КЦ «Работа России» | Фото: пресс-служба КЦ «Работа России»

Тюменцев приглашают на первую в 2023 году ярмарку вакансий в кадровый центр "Работа России", которая пройдет 24 января. Гостей мероприятия ждут вакансии как рабочих специальностей, так и инженерно-технического персонала, сообщает пресс-служба организации.

Тюменцы смогут пообщаться с кадровыми специалистами крупных промышленных предприятий региона: АО "ГМС Нефтемаш", ООО "Тюменский электромеханический завод", ООО "Тюмень Прибор", АО "Завод Тюменьремдормаш" и другие. На ярмарке соискатели смогут задать представителям организаций вопросы, узнать об условиях труда и заработной платы, а также о специфике деятельности.

Мероприятие пройдет в конференц-зале на 5 этаже в кадровом центре "Работа России" по адресу: ул. Республики 204в, к. 3. Начало - в 11 часов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ярмарка вакансий

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:11 24.01.2023Более 7 тыс. исследований провели врачи больницы в Ярково на новом аппарате УЗИ
09:59 24.01.2023Тюменская писательница презентует исторический детектив
09:48 24.01.2023Тюменских педагогов допобразования приглашают на всероссийский конкурс
09:37 24.01.2023Жители Тюменской области могут получить бесплатную юридическую помощь на портале "Вправе.рф"