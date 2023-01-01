Крупные предприятия региона примут участие в ярмарке вакансий в Тюмени

| Фото: пресс-служба КЦ «Работа России» | Фото: пресс-служба КЦ «Работа России»

Тюменцев приглашают на первую в 2023 году ярмарку вакансий в кадровый центр "Работа России", которая пройдет 24 января. Гостей мероприятия ждут вакансии как рабочих специальностей, так и инженерно-технического персонала, сообщает пресс-служба организации.

Тюменцы смогут пообщаться с кадровыми специалистами крупных промышленных предприятий региона: АО "ГМС Нефтемаш", ООО "Тюменский электромеханический завод", ООО "Тюмень Прибор", АО "Завод Тюменьремдормаш" и другие. На ярмарке соискатели смогут задать представителям организаций вопросы, узнать об условиях труда и заработной платы, а также о специфике деятельности.

Мероприятие пройдет в конференц-зале на 5 этаже в кадровом центре "Работа России" по адресу: ул. Республики 204в, к. 3. Начало - в 11 часов.