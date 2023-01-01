Победители "Инженерного резерва России" ТИУ отправятся в "Артек"

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

В международный детский центр "Артек" отправятся победители "Инженерного резерва России" Тюменского индустриального университета. Проект признан победителем конкурсного отбора тематических дополнительных общеразвивающих программ МДЦ "Артек" на 2023 год, сообщает пресс-служба вуза.

Победа дает университету право на проведение всероссийского конкурса научно-технических проектов "Инженерный резерв России", а его участникам – шанс отправиться на профильную смену в "Артек".

Организатором основного этапа конкурса является Школа инженерного резерва, действующая с 2016 года. Здесь школьники знакомятся с азами инженерной деятельности, могут выбрать профессию и в будущем поступить в ведущий технический вуз региона.

"Мы снова получили возможность провести тематическую смену в "Артеке. Ежегодно участниками конкурса становятся школьники из разных регионов, вовлеченные в научно-техническое творчество, стремящиеся развиваться в инженерном направлении. Для них это отличный залог на будущее. Университету такой подход позволяет выявлять и привлекать талантливых школьников, которые в будущем смогут стать лидерами инженерии", – отметила ректор ТИУ Вероника Ефремова.

Начнется конкурс с отборочного этапа. Школьники, успешно справившиеся с заданиями, отправятся на профильную смену в детский центр "Ребячья республика". 25 лучших участников пригласят на финал в "Артек". Узнать больше о конкурсе и Школе инженерного резерва можно на официальном сайте.