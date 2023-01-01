Нелегальный сброс отходов выявили в Ишимском лесничестве

| Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области | Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области

Сброс жидких бытовых отходов на участках площадью по 0,02 га зафиксировали лесные инспекторы в Ишимском лесничестве. Личность виновных устанавливается, они будут привлечены к административной ответственности, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Специалисты зафиксировали номера автомобилей. В каждом случае сумма ущерба составила 9 тыс. 15 рублей.

Жителям Тюменской области напоминают, что прием сточных вод должен проводиться в соответствии с санитарными правилами на специальных пунктах. Слив в любом другом месте считается незаконным. Для правонарушителей установлено предусмотрено наказание в виде штрафа.

Видео: информационный центр правительства Тюменской области.