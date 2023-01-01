В Тюмени 12 территорий попали в рейтинговое голосование для благоустройства в 2024 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Рейтинговое голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в Тюмени в 2024 году стартует на портале "Я решаю!" 8 февраля. Горожанам предстоит сделать выбор из 12 вариантов, сообщает департамент городского хозяйства.

В рейтинг попали по три территории от каждого административного округа. Сделать выбор нужно до 17 февраля.

Подробней о голосовании по ссылке.