  • 27 января 202327.01.2023пятница
  • USD69,1263
    EUR75,3348
  • В Тюмени -2..-4 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюмени 12 территорий попали в рейтинговое голосование для благоустройства в 2024 году

Общество, 15:48 27 января 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Рейтинговое голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в Тюмени в 2024 году стартует на портале "Я решаю!" 8 февраля. Горожанам предстоит сделать выбор из 12 вариантов, сообщает департамент городского хозяйства.

В рейтинг попали по три территории от каждого административного округа. Сделать выбор нужно до 17 февраля.

Подробней о голосовании по ссылке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# благоустройство

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:48 27.01.2023В Тюмени 12 территорий попали в рейтинговое голосование для благоустройства в 2024 году
15:04 27.01.2023Тюменская область присоединилась к марафону "14 дней в Движении"
14:53 27.01.2023Арбитражный суд Западно-Сибирского округа занял первое место в России по итогам 2022 года
14:42 27.01.2023Фестиваль Snow dogs в Тобольском районе дополнят культурной программой