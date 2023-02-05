Как правильно выбрать почвогрунт в магазине, рассказали тюменцам

Россельхозцентр Россельхозцентр

Главная составляющая успешного и богатого урожая осенью - это качественные семена, освещение и подходящий грунт весной. К специалистам Россельхозцентра все чаще обращаются дачники с просьбой рассказать, как правильно выбрать почвогрунт в магазине.

"Основу большинства грунтов составляет верховой торф. Он является важным элементом для роста и развития растений, так как снабжает корни воздухом и водой. Мы знаем, что торф образуется на болотах, в результате неполного разложения растений и других организмов", - разъясняется на сайте Россельхозцентра.

Верховой торф имеет повышенную кислотность. Поэтому в составе обязательно должен быть раскислитель: известь, зола или доломитовая мука.

Для повышения рыхлости, чтобы торф после поливов не уплотнялся, в него добавляют речной песок или вермикулит.

После высадки растений в грунт для дальнейшего роста требуются минеральные удобрения. Их можно приобрести отдельно, либо они будут уже в составе грунта. К основным питательным элементам относится азот, фосфор и калий.

При покупке почвогрунта важно обратить внимание на срок годности на упаковке, изучить состав. Не следует приобретать сразу большую партию, лучше взять пробную. При вскрытии нужно убедиться, что почвогрунт влажный, не содержит плесени, неприятного запаха, сухих растений.