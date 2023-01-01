Латинские буквы на фасадах домов обозначают класс энергоэффективности

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На фасадах тюменских многоквартирных домов редким пока атрибутом являются белые квадратные латинские буквы - A++, А+, А, B, С, D, E, F, G. Они, как разъяснил Минстрой, обозначают класс энергоэффективности, где самый высокий класс – A++, а самый низкий – G.

С появлением федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности" и приказа Минстроя 399-пр у жильцов появилась возможность установить или регулярно подтверждать класс энергетической эффективности многоквартирного дома путем подачи декларации, которая заполняется в свободной форме.

"При проведении аудита, специалисты снимают показатели с приборов учета энергии на нужды отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и электроснабжения мест общего пользования и проводят сравнение с проектными показателями. Класс энергоэффективности в обязательном порядке присваивается всем новым многоквартирным домам. Чем выше класс энергоэффективности дома, тем меньше будут расходы на коммунальную плату. Управляющие компании обязаны ежегодно предлагать мероприятия по энергосбережению", - отмечено в сообщении Минстроя.

Как следует из муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Тюмени на 2021-2026 годы", в общем количестве многоквартирных домов, расположенных в городе Тюмени, 13% составляют дома современного типа, построенные после 2000 года, соответствующие классам энергоэффективности А++ - С. Данный показатель свидетельствует о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. На муниципальном жилищном фонде города Тюмени, как и в целом на жилищном фонде города, мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности выполняются в большей мере в рамках проведения капитального ремонта многоквартирных домов.