От тюменских НКО, предпринимателей ждут заявки на второй конкурс Президентского фонда культурных инициатив

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Заявочная кампания второго грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив стартовала 1 февраля. Участвовать могут негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации, а также индивидуальные предприниматели.

По информации организаторов, общий фонд грантового конкурса — 4 млрд рублей. Заявки принимают до 20 марта. В конкурсе девять тематических направлений, одно из них — "Мы вместе", оно сфокусировано на интеграции новых российских регионов в историко-культурную жизнь страны.

Все необходимые материалы вы сможете найти на сайте фондкультурныхинициатив.рф в разделе "Документы".