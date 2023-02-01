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От тюменских НКО, предпринимателей ждут заявки на второй конкурс Президентского фонда культурных инициатив

Общество, 16:46 01 февраля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Заявочная кампания второго грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив стартовала 1 февраля. Участвовать могут негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации, а также индивидуальные предприниматели.

По информации организаторов, общий фонд грантового конкурса — 4 млрд рублей. Заявки принимают до 20 марта. В конкурсе девять тематических направлений, одно из них — "Мы вместе", оно сфокусировано на интеграции новых российских регионов в историко-культурную жизнь страны.

Все необходимые материалы вы сможете найти на сайте фондкультурныхинициатив.рф в разделе "Документы".

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# конкурс , НКО

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