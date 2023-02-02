День борьбы против рака пройдет в тюменском ТРЦ "Остров" 3 февраля

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Тематическая акция в рамках Всемирного дня борьбы против рака пройдет в ТРЦ "Остров" 3 февраля с 10 до 14 часов. Ее проведут специалисты регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики при поддержке "Медицинского города" и городской поликлиники №12, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Горожане смогут пройти проконсультироваться у онколога-дерматолога, пройти УЗИ щитовидной железы. Также запланирован мастер-класс по самообследованию молочной железы, будет работать демонстрационная экспозиция о факторах риска развития заболевания. Участников ждет и интеллектуальная викторина.

Специалисты отмечают, что тема информационной кампании всемирного дня борьбы против раковых заболеваний в 2023 году остается неизменной: "сократить пробелы" - в уходе, знаниях и уровне осведомленности населения о проблеме онкологии.