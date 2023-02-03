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Тюменские водолазы во время сборов на Туре работали подо льдом

Общество, 17:09 03 февраля 2023

ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Подледные тренировочные учения водолазов прошли на центральной спасательной станции ГКУ ТО "ТОСЭР" на Туре в Тюмени с 30 января по 3 февраля.

"3 февраля уже не было спусков под воду. Прошло подведение итогов. Водолазные сборы проходят два раза в год. Один раз зимой спасатели-водолазы отрабатывают действия при отрицательных температурах, работают подо льдом, применяют специальное оборудование. Летом оттачивают мастерство", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник управления поисково-спасательных работ Тюменской областной службы экстренного реагирования Евгений Булкин.

Напомним, в конце 2022 года три сотрудника Тюменской областной службы экстренного реагирования — из Тюмени, Тобольска, Ишима — повышали квалификацию в Воронежской водолазной школе. Теперь они могут под водой выполнять работы по резке металла. Водолаз из Тюмени принял участие в зимних сборах для закрепления навыков работы с оборудованием, имеющимся в областной столице.

Всего в Тюменской областной службе экстренного реагирования 32 сотрудника имеют квалификацию спасатель-водолаз. Действуют три отряда в Тюмени, Тобольске и Ишиме. В последующие недели специалисты планируют провести сборы среди спасателей-водолазов Тобольска и Ишима.

Инна Пахомова

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# водолазы , ТОСЭР

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