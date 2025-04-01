Мост через Обь в районе Сургута достроят к лету 2025 года

| Фото: АО "Мостострой-11" | Фото: АО "Мостострой-11"

Мост через Обь в районе Сургута достроят весной 2025 г. Два последних блока главной балки пролетного строения скоро прибудут на площадку, сообщает представительство полномочного президента России в Уральском федеральном округе.

Длина блока составляет 16 м, вес – 16,9 т. Их произвели на базе "Мостоотряда-36", которая является филиалом компании "Мостострой-11" . Всего для второго моста через Обь здесь изготовили около 12 тыс. т металлоконструкций, а это почти половина всего веса – 21,8 тыс. т.

Отметим, мост через реку Обь в Югре - крупнейший строящийся инфраструктурный объект Уральского федерального округа. Возведение началось в июле 2022 г. Необходимость объекта поддержал президент России Владимир Путин. Проект предусматривает создание четырехполосной автодороги протяженностью более 45 км, в том числе моста в 1,76 км.