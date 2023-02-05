Тюменских автолюбителей предупреждают о плохой видимости на трассах из-за тумана

ГИБДД Тюменской области ГИБДД Тюменской области

Туман и плохая видимость наблюдаются на федеральной автодороге Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск в Ишимском районе Тюменской области.

Об этом автолюбителей предупреждает региональное управление ГИБДД.

На 575 километре трассы дежурит наряд ДПС. Госавтоинспекторы предупреждают водителей о необходимости снижения скорости в условиях недостаточной видимости.

Также ГИБДД сообщает об ухудшении видимости из-за тумана на федеральной автодороге Тюмень-Омск в Голышмановском районе.