Тюменских автолюбителей предупреждают о плохой видимости на трассах из-за тумана
ГИБДД Тюменской области
Туман и плохая видимость наблюдаются на федеральной автодороге Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск в Ишимском районе Тюменской области.
Об этом автолюбителей предупреждает региональное управление ГИБДД.
На 575 километре трассы дежурит наряд ДПС. Госавтоинспекторы предупреждают водителей о необходимости снижения скорости в условиях недостаточной видимости.
Также ГИБДД сообщает об ухудшении видимости из-за тумана на федеральной автодороге Тюмень-Омск в Голышмановском районе.