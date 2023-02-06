  • 6 февраля 20236.02.2023понедельник
  • В Тюмени -7..-9 С 1 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

150 тюменских поисковиков допущены к участию в полевых экспедициях 2023 года

Общество, 15:03 06 февраля 2023

Пресс-служба Тюменского областного поискового центра | Фото: Пресс-служба Тюменского областного поискового центра

150 поисковиков Тюменской области смогут принять участие в экспедициях на места сражений Великой Отечественной войны в 2023 году, сообщает пресс-служба Дворца творчества и спорта "Пионер".

Ранее завершилось итоговое онлайн-тестирование программы "Школа поисковика", по результатам которого формируется список воспитанников отрядов, допущенных к участию в сезоне полевых работ "Вахты памяти".

Итоговая проверка знаний проходит в Тюменской области с 2008 года. В 2023 году в электронном тестировании приняли участие 162 поисковика региона. Экзамен проходил по дисциплинам "История Великой Отечественной войны", "История поискового движения", "История Тюменского края" и другим.

Поисковикам необходимо было правильно выполнить не менее 80 % заданий. Только при этом условии бойцы могут быть допущены к участию в полевых экспедициях регионального отделения "Поискового движения России" в Тюменской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# тюменские поисковики

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:53 06.02.2023Жители Тюменской области 1 и 2 марта смогут увидеть максимальное сближение Венеры и Юпитера
16:42 06.02.2023Первых IТ-юристов начнут обучать в Тюменском государственном университете
16:31 06.02.2023В Сладковском районе после капитального ремонта открылась Маслянская больница
16:20 06.02.2023Тюменок приглашают на конкурс социальных проектов "Женщины за здоровое общество"