150 тюменских поисковиков допущены к участию в полевых экспедициях 2023 года

| Фото: Пресс-служба Тюменского областного поискового центра | Фото: Пресс-служба Тюменского областного поискового центра

150 поисковиков Тюменской области смогут принять участие в экспедициях на места сражений Великой Отечественной войны в 2023 году, сообщает пресс-служба Дворца творчества и спорта "Пионер".

Ранее завершилось итоговое онлайн-тестирование программы "Школа поисковика", по результатам которого формируется список воспитанников отрядов, допущенных к участию в сезоне полевых работ "Вахты памяти".

Итоговая проверка знаний проходит в Тюменской области с 2008 года. В 2023 году в электронном тестировании приняли участие 162 поисковика региона. Экзамен проходил по дисциплинам "История Великой Отечественной войны", "История поискового движения", "История Тюменского края" и другим.

Поисковикам необходимо было правильно выполнить не менее 80 % заданий. Только при этом условии бойцы могут быть допущены к участию в полевых экспедициях регионального отделения "Поискового движения России" в Тюменской области.