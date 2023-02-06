В Тюменской области владельцы кошек и собак смогут бесплатно стерилизовать их 28 февраля

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жители Тюменской области смогут бесплатно стерилизовать и кастрировать кошек и собак в специализированных государственных учреждениях 28 февраля.

"Это своего рода социально-ориентированный проект. В последние несколько лет в стране в последний вторник февраля проводится такая акция, мы присоединяемся к ней. Большинство ветеринарных клиник тоже участвуют в этой акции", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник управления ветеринарии Тюменской области Вадим Шульц.

Людей, желающих стерилизовать своих питомцев, просят заранее записаться. При записи представители учреждений, подведомственных управлению ветеринарии Тюменской области, дадут владельцам кошек и собак рекомендации по подготовке животных. Кошек можно приводить на стерилизацию не раньше восьмимесячного возраста, собак — позднее.

По словам начальника управления ветеринарии Тюменской области, то, что стерилизация вредит животным, — это миф. Напротив она предупреждает появление различных заболеваний, например, гормонозависимых злокачественных опухолей.

"Такую процедуру необходимо провести, если человек решил, что он не планирует разводить животных. Кошки и собаки нормально переносят оперативное вмешательство, это не сокращает их жизнь", — добавил Вадим Шульц.

Бесплатная стерилизация будет проходить в Тобольском, Заводоуковском, Исетском, Тюменском, Ишимском, Омутинском, Казанском межрайонных центрах ветеринарии. Жители Тюмени смогут привести своих питомцев на городскую станцию по борьбе с болезнями животных по адресу: ул. Харьковская, 77б.

Узнать подробную информацию о месте стерилизации и записи можно по ссылке. Отметим, 28 февраля отмечается Всемирный день кастрации и стерилизации домашних животных.

Инна Пахомова