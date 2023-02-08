  • 8 февраля 20238.02.2023среда
  • В Тюмени -11..-13 С 3 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

На 15 % планирует увеличить объем производства Ишимский механический завод в 2023 году

Экономика, 13:09 08 февраля 2023

скриншот видео ТГ-канала главы Ишима Фёдора Шишкина | Фото: скриншот видео ТГ-канала главы Ишима Фёдора Шишкина

На 15 % планирует увеличить объем производства Ишимский механический завод в 2023 году. В прошлом году предприятие получило 600 млн рублей на пополнение оборотных средств, благодаря чему смогло выйти из финансового кризиса, сообщил глава Ишима Фёдор Шишкин в своем Telegram-канале.

Завод специализируется на выпуске запасных частей для подвижных составов железной дороги.

"Еще два-три года назад здесь не было заказов, упали объёмы производства, завод просто умирал. Теперь ситуация поменялась, положение на предприятии стабилизировалось", - уточнил глава города.

Предприятие является старейшим в Ишиме – работает с 1941 года и имеет важное значение для экономики города. На нем сейчас трудятся 135 человек, средний возраст работников - ближе к предпенсионному. Коллектив готов самостоятельно обучать молодых специалистов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Ишим , промышленное производство , рабочие кадры

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:26 08.02.2023Тюменский технопарк к 2030 году станет фабрикой проектов, меняющих российскую экономику
13:09 08.02.2023На 15 % планирует увеличить объем производства Ишимский механический завод в 2023 году
12:03 08.02.2023В Тюменской области уровень цифровой зрелости в здравоохранении достиг 90%
11:19 08.02.2023Более 50 компаний представят товары на выставке загородной жизни в Тюмени