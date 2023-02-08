На 15 % планирует увеличить объем производства Ишимский механический завод в 2023 году

| Фото: скриншот видео ТГ-канала главы Ишима Фёдора Шишкина | Фото: скриншот видео ТГ-канала главы Ишима Фёдора Шишкина

На 15 % планирует увеличить объем производства Ишимский механический завод в 2023 году. В прошлом году предприятие получило 600 млн рублей на пополнение оборотных средств, благодаря чему смогло выйти из финансового кризиса, сообщил глава Ишима Фёдор Шишкин в своем Telegram-канале.

Завод специализируется на выпуске запасных частей для подвижных составов железной дороги.

"Еще два-три года назад здесь не было заказов, упали объёмы производства, завод просто умирал. Теперь ситуация поменялась, положение на предприятии стабилизировалось", - уточнил глава города.

Предприятие является старейшим в Ишиме – работает с 1941 года и имеет важное значение для экономики города. На нем сейчас трудятся 135 человек, средний возраст работников - ближе к предпенсионному. Коллектив готов самостоятельно обучать молодых специалистов.