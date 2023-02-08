Андрей Лисица заявил, что студенческий кампус необходим Тюмени

Студенческий кампус необходим Тюмени, считает академик РАН Андрей Лисица. По его словам, это будет научное пространство с совершенно новым оснащением.

Ученый, поздравляя коллег с Днем российской науки, отметил необходимость создания и развития лабораторий на базе будущего тюменского межвузовского кампуса.

"Я постоянно работаю со студентами и школьниками. Это совершенно необычные люди. Мы не знаем, какие вызовы готовит нам будущее, поэтому вкладываем в наших детей, для которых кампус станет реальностью", - отметил он.

Андрей Лисица - руководитель реализации федеральной программы "Поиск и изучение микроорганизмов и микробных сообществ почв, животных и растений" в Тюменском госуниверситете.