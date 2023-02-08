Уникальные экспонаты семьи Дмитрия Менделеева представлены в музее сельской школы Тобольского района

| Фото: хранителиродины.рф | Фото: хранителиродины.рф

Уникальные экспонаты семьи Дмитрия Менделеева собраны в музее сельской школы Верхних Аремзян Тобольского района. На экспозиции представлены архивные документы, книги, лампады из стекла и посуда, изготовленные на стекольном заводе, которым управляла мать ученого, рассказал глава Тобольского района Леонид Митрюшкин в своем Telegram-канале.

"Для Тобольского района этот день особенный: 8 февраля 1834 года родился ученый с мировым именем - Дмитрий Иванович Менделеев. В селе Верхние Аремзяны он провел свое детство", - подчеркнул глава района.

| Фото: хранителиродины.рф | Фото: хранителиродины.рф

Вместе с тем, он отметил, что коллектив школы бережно хранит историю известного земляка и родного села. Историю малой родины Менделеева продолжает исследовать краевед, учитель истории, директор школы Ольга Бухарова. А ученики ежегодно становятся призерами областных и всероссийских конкурсов молодых исследователей.