В десяти детских школах искусств Тюменской области обновят оборудование в 2023 году

| Фото: Детская школа искусств "Этюд" Тюмень во ВКонтакте | Фото: Детская школа искусств "Этюд" Тюмень во ВКонтакте

Десять школ искусств Тюменской области получат новое оборудование в 2023 году. На эти цели в рамках нацпроекта "Культура" из областного бюджета выделят 32 млн рублей, сообщает региональный департамент культуры.

"Таким образом мы завершим процесс обновления всех 28 детских школ искусств, начатый еще в 2019 году", - подчеркнула директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

Планируется приобрести более 770 единиц оборудования, более 500 единиц учебных материалов и 190 музыкальных инструментов.

Первые поставки уже начались. В Богандинской детской школе искусств уже появился новый аккордеон "Юпитер". Также скоро там сделают новый мобильный компьютерный класс.