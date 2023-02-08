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В десяти детских школах искусств Тюменской области обновят оборудование в 2023 году

Общество, 19:27 08 февраля 2023

Детская школа искусств "Этюд" Тюмень во ВКонтакте | Фото: Детская школа искусств "Этюд" Тюмень во ВКонтакте

Десять школ искусств Тюменской области получат новое оборудование в 2023 году. На эти цели в рамках нацпроекта "Культура" из областного бюджета выделят 32 млн рублей, сообщает региональный департамент культуры.

"Таким образом мы завершим процесс обновления всех 28 детских школ искусств, начатый еще в 2019 году", - подчеркнула директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

Планируется приобрести более 770 единиц оборудования, более 500 единиц учебных материалов и 190 музыкальных инструментов.

Первые поставки уже начались. В Богандинской детской школе искусств уже появился новый аккордеон "Юпитер". Также скоро там сделают новый мобильный компьютерный класс.

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# детские школы искусств , национальный проект Культура

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