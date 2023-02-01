В Тюмени участники клуба лидеров НКО дадут друг другу антикризисные советы

| Фото: vk.com/tyumentraditions | Фото: vk.com/tyumentraditions

Встреча клуба лидеров НКО в Тюмени пройдет 21 февраля в 15 часов. Участники обсудят трудности ведения финансов, работы с клиентами и волонтерами, дадут друг другу антикризисные советы, сообщает Благотворительный фонд развития города Тюмени (БФРГТ).

"Собираемся вместе, чтобы обменяться важной, актуальной для НКО информацией, опытом, мыслями о будущем. Встречаемся, чтобы найти партнёров, укрепить горизонтальные связи, поддержать тех, кто в этом нуждается", - уточнили организаторы.

Мастер-класс "Обязательная и добровольная отчётность для НКО" для членов клуба проведут сотрудники БФРГТ Лариса Зубцова и Светлана Дремлюга.

В завершение встречи пройдёт "Конкурс пирога", победители получат подарки.

Для участия необходимо отправить письмо на адрес: grant@cftyumen.ru с указанием ФИО участника, названием организации, номером телефона, адресом почты.

Проект реализуется на средства гранта губернатора Тюменской области.