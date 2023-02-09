Герой России Рустам Сайфуллин рассказал тюменским студентам о боевом опыте

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Настоящее мужество проявляется только тогда, когда человек способен побороть страх и переступить его. Но ни в коем случае нельзя поддаваться панике. Об этом Герой России Рустам Сайфуллин рассказал студентам Государственного аграрного университета Северного Зауралья. Встреча командира инженерно-саперного полка со студентами вуза и старшеклассниками школ Тюмени прошла в стенах университета 9 февраля.

Напомним, что уроженец с. Вагай Тюменской области, выпускник ТВВИКУ полковник Рустам Сайфуллин был удостоен высшей государственной награды - звания Героя Российской Федерации. Во время выполнения боевой задачи при массированном артиллерийском обстреле со стороны ВСУ он получил тяжелое ранение, потерял ногу, но остался на боевом посту. Звезду Героя Российской Федерации вручил министр обороны России Сергей Шойгу.

Военный поделился со студентами своим видением патриотизма и отметил, что сегодня в нашей стране как никогда остро встает вопрос правильного воспитания. Он подчеркнул, что в истории страны бывают моменты, когда никто не может оставаться в стороне. Рустам Сайфуллин также рассказал о своем пути в Вооруженных силах Российской Федерации и о боевом опыте.

"В боевой обстановке, в окопе, все равны. Неважно, полковник или генерал – сидишь, маскируешься, потому что средства разведки противника работают точно так же, как и наши. И противник, точно так же, как и мы, хочет нанести максимальный урон, а особенно пункту управления, связи. Есть время поспать – спишь, но получается редко, бывает, проводишь без сна до трех суток", - рассказал он. В завершении встречи полковник ответил на вопросы студентов и преподавателей вуза.

"Рустам Галиевич – человек с большой буквы, - считает ректор университета Елена Бойко. – Скромный, но делающий большое и важное дело для нашей страны. И для наших ребят, которые скоро выйдут в большую жизнь, такая встреча – важный пример того, как надо любить сваю Родину, как важен долг перед ней. Такой диалог поможет им увидеть правильные ориентиры".

Николай Ступников