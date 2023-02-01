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Выручка через кассы на тюменских ярмарках выросла почти в 1,5 раз

Общество, 18:52 11 февраля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Почти в 1,5 раза выросла выручка через кассы на ярмарках в Тюменской области. В декабре прошлого года она увеличилась на 162 млн рублей или на 43% по сравнению с аналогичным периодом 2021 году.

Внедрение контрольно-кассовой техники направлено на сокращение теневого оборота и исключение недобросовестного поведения продавцов. Налоговые органы проводят регулярную инвентаризацию. Последняя показала, что на рынках и ярмарках области на 983 торговых точках работают 707 налогоплательщиков, сообщает пресс-служба регионального УФНС "Вслух.ру".

В результате было вынесено восемь предостережений. Одного продавца после контрольной закупки привлекли к административной ответственности.

Отметим, оперативно проверить чек по QR-коду, сообщать о выявленных нарушениях, а также жаловаться на продавцов позволяет бесплатное мобильное приложение "Проверка чека".

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# выручка , продовольственная ярмарка , ярмарка

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