Основой кампуса в Тюмени станут четыре общежития вместимостью 5100 человек

| Фото: из Telegram-канала Александра Моора | Фото: из Telegram-канала Александра Моора

Основой межвузовского кампуса в Тюмени станут четыре общежития для студентов, аспирантов и преподавателей общей вместимостью 5 тыс. 100 человек. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Александр Моор.

Архитектурная концепция также предусматривает строительство научно-лабораторного корпуса, технопарка, конгресс-центра, гостиницы, спортивного комплекса с универсальными игровыми залами, ледовой ареной и бассейном.

Каким будет будущий межвузовский кампус в Тюмени, подробно обсуждают на стратегической сессии. Участники – представители вузов, научной общественности и предприниматели.

"Это уже третий этап реализации масштабного проекта. Эксперты дорабатывают предложения, которые выдвинули жители Тюменской области, Югры и Ямала. В первых двух этапах приняло участие порядка 55 тысяч человек", – написал Александр Моор.

Тюменский кампус станет точкой притяжения для авторов инноваций и стартапов, а также общегородским пространством совершенно нового уровня.