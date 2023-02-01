Более 12 тысяч человек осмотрели врачи Мобильного медицинского центра за 10 месяцев

| Фото: пресс-служба Многопрофильного консультативно-диагностического центра | Фото: пресс-служба Многопрофильного консультативно-диагностического центра

Более 12 тыс. человек осмотрели специалисты мобильного медицинского центра за 10 месяцев работы, сообщает пресс-служба Многопрофильного консультативно-диагностического центра.

За этот период зафиксировано около 300 случаев впервые выявленных заболеваний, когда потребовалось срочное оказание высокотехнологичной медицинской помощи в больницах Тюмени.

Выполнено более 1 тыс. 500 ультразвуковых исследований. По их результатам обнаружено более 80 случаев с критически значимыми нарушениями: недостаточность клапанов сердца, тромбозы глубоких вен, выраженные стенозы и прочее. После осмотра кардиолога и проведения диагностических исследований 70 пациентов направили на стентирование коронарных артерий. При дополнительном обследовании нередки случаи выявления онкологических заболеваний. Таких пациентов незамедлительно отправляют в центр "Медицинский город" для уточнения диагноза.

"За десять месяцев работы мобильного медицинского центра в пилотных районах удалось обеспечить доступность специализированной медицинской помощи сельским жителям, сократив сроки ожидания до 14 дней. Средние сроки плановой госпитализации составляют — 2-3 недели. Данные пациентов, осмотренных выездной бригадой врачей, передаются участковым терапевтам для дальнейшего диспансерного наблюдения", — подчеркнул заведующий мобильным медицинским центром Павел Грибанов.

Мобильный медицинский центр работает на базе Многопрофильного консультативно-диагностического центра с мая 2022 года. В этом подразделении сформирован свой штат врачей. Сюда входят уролог, кардиолог, эндокринолог, невролог, эндоскопист и врач ультразвуковой диагностики. Недавно к выездной бригаде медиков присоединились врач-пульмонолог и врач-ревматолог.

Мобильный центр организован для оказания медицинской помощи сельскому населению, в том числе в труднодоступных и отдаленных территориях для проведения диагностических исследований, консультативных осмотров, отбора пациентов на оперативное лечение, госпитализацию. Напомним, что на начальном этапе было выбраны три пилотных района Тюменской области: Исетский, Нижнетавдинский, Ярковский, куда врачи мобильного медицинского центра выезжают регулярно.

В 2023 году планируется увеличение количества пилотных районов, а также практика выездов врачей в рамках краткосрочных командировок в отдаленные населенные пункты юга Тюменской области.