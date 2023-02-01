В Тюменской области волонтеров обучат основам социального проектирования

| Фото: сообщество "Онлайн-интенсив 2023 I #ТВОРИТЬДОБРОПРОСТО" во ВКонтакте | Фото: сообщество "Онлайн-интенсив 2023 I #ТВОРИТЬДОБРОПРОСТО" во ВКонтакте

Прием заявок в областную школу социального проектирования для лидеров добровольческого движения #ТВОРИТЬДОБРОПРОСТО стартовал в Тюменской области. Организаторы ждут заявок от волонтеров старше 14 лет на сайте.

Как сообщили в координационном ресурсном центре поддержки добровольческого движения региона, мероприятие пройдет в несколько этапов.

"В марте для тех, кто подаст заявки на участие, стартует обучающий онлайн-интенсив. Добровольцы получат первичные знания социального проектирования. Их ждут лекции от ведущих экспертов, которые помогут за короткий срок изучить азы проектирования", - отметили в координационном ресурсном центре поддержки добровольчества региона.

Следующим этапом станет акселерация проектов. Она начнется в мае и пройдет в очном формате. Участники смогут закрепить знания о проектировании и рассказать о своем проекте, доработать его содержательно и попрактиковаться с подачей заявки на грант.

Итоговая сессия запланирована на сентябрь. В нее попадут авторы лучших проектов и активные представители центров добровольчества региона. Они не только представят свои проекты, но и проведут стратегическое планирование на три года вперед, подведут итоги и обменяются опытом.

"Чтобы принять участие в обучающем онлайн-интенсиве, необходимо подать заявку через Единую информационную систему "Молодежь России", а также прикрепить согласие на обработку персональных данных. Войти в проект можно только по первому этапу, в дальнейшем этого не удастся сделать, поэтому успевайте", - добавили организаторы.

Лучшие по итогам проекта центры добровольчества Тюменской области наградят подарками.

Любовь Голышева