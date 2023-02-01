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Миниатюрные куклы Ирины Верхградской представили в музее Колокольниковых в Тюмени

Общество, 10:35 17 февраля 2023

группа "Маленький Мир" Ирины Верхградской (куклы)" ВКонтакте | Фото: группа "Маленький Мир" Ирины Верхградской (куклы)" ВКонтакте

Выставочный проект "Маленький мир" начал свою работу в музее "Усадьба Колокольниковых" (ул. Республики, 18) в Тюмени. С 17 февраля посетители могут увидеть миниатюрные куклы Ирины Верхградской.

В экспозиционном зале расположились сказочные, исторические, бытовые сюжеты, выполненные мастером. Выставка дополнена предметами клуба настольных игр "Марсово поле" и предметами из фондового собрания Тюменского музейно-просветительского объединения.

"Когда-то Ира - маленькая жительница Новосибирска, получила в подарок от мамы самодельную куклу. В 10 лет она сшила свою первую тряпичную куклу, а будучи подростком начала создавать свои первые небольшие коллекции", - отметили в Тюменском музейно-просветительском объединении.

Сегодня коллекции миниатюрных кукол Ирины Верхградской путешествуют по разным городам России.

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# выставка , музей-усадьба Колокольниковых

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