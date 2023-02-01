Владимир Якушев поздравил участников движения российских студенческих отрядов

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День российских студенческих отрядов отмечается 17 февраля. С профессиональной датой участников движения поздравил полномочный представитель президента в Уральском Федеральном округе Владимир Якушев.

"Студотряды – это место, где находят друзей и единомышленников. Приобретают профессиональные навыки и колоссальный опыт. Раскрывают творческие способности и определяются с целями на жизнь", - отметил полпред.

Он поблагодарил бойцов за силы, энергию и стремление приносить пользу. "Спасибо за труд, за инициативу и ответственность! Желаю здоровья, успехов и новых трудовых побед на благо родной страны", - сказал Владимир Якушев.