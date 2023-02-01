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Подозреваемый в двойном убийстве житель Тюмени задержан

Происшествия, 13:32 20 февраля 2023

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Подозреваемый в двойном убийстве и покушении на убийство двух и более лиц 38-летний житель Тюмени задержан, возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

Трагедия произошла вечером 19 февраля 2023 года. Заранее вооружившись ножом, мужчина приехал в одну из квартир дома по ул. Тульской для выяснения отношений с бывшей супругой. В ходе ссоры он несколько раз ударил ножом ее, еще одну женщину и мужчину. От полученных ранений мужчина 1987 года рождения и женщина 1957 года рождения скончались на месте. Потерпевшую 1981 года рождения госпитализировали в одну из больниц. После случившегося подозреваемый скрылся с места происшествия.

Назначены необходимые судебные экспертизы. Место происшествия осмотрели, очевидцев допросили. В ближайшее время мужчине предъявят обвинение, после чего следователь выступит перед судом с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

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# следователи , убийство

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