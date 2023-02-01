Ишимцы выберут пространство для спорта и отдыха, которое благоустроят в 2024 году

| Фото: предоставлено Светланой Щукиной | Фото: предоставлено Светланой Щукиной

Ишимцы выберут пространство для спорта и отдыха, которое благоустроят в 2024 году

Жители Ишима смогут проголосовать за благоустройство в 2024 году одной из двух дворовых территорий на ул. Шаронова и Карла Маркса до 15 марта. Они были выбраны из-за большого количества обращений горожан с просьбами их облагородить.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал директор департамента городского хозяйства администрации Ишима Денис Кузьменко.

Он отметил, что дворовые территории достаточно большие и расположены внутри жилых комплексов из нескольких многоквартирных домов.

По словам Дениса Кузьменко, после голосования будут разработаны варианты дизайн-проектов по благоустройству выигравшей территории, из которых горожане выберут понравившийся. Затем заявку, локальный сметный расчет и проектную документацию направят на утверждение в Тюмень. Далее путем проведения открытого аукциона на проведение работ определят подрядчика.

"После реализации проекта во дворе для жителей близлежащих домов могут появиться детские игровые площадки, турниковые комплексы, площадки для занятий спортом, оборудованные зоны отдыха", - пояснил директор департамента.

Добавим, рейтинговое голосование по выбору территории в 2024 году в первоочередном порядке стартовало 20 февраля в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда".

Инна Кондрашкина