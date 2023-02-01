В Тобольске открыли еще один бассейн в детсаду после капремонта

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Бассейн после капремонта открыли в тобольском детсаду №40 в 8 микрорайоне. Подрядная организация приводила его в порядок с апреля 2020 года. Работы велись в рамках программы "Тобольск настоящий".

Это уже второй бассейн, открытый с начала 2023 года после ремонта. Первый заработал несколько недель назад в детском саду №7 также в 8 мкр. Вскоре бассейн получат и воспитанники детского сада №6 в Сумкино.

Всего в Тобольске насчитывается 10 бассейнов при дошкольных учреждениях. Приводить их в порядок начали с 2016 года. За 2016-2022 годы по программе социальных инвестиций СИБУРа "Формула хороших дел" и по программе "Тобольск-2020" отремонтировали семь искусственных водоемов.